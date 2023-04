Morto Marcello Pontecorvi, consigliere comunale di Velletri: aveva 75 anni ed è stato stroncato da un malore

Lutto nel Comune di Velletri e all’interno del Partito Democratico laziale, che piange la scomparsa del consigliere Marcello Pontecorvi. Eletto consigliere comunale, è stato stroncato da un malore nella giornata del Sabato Santo. Al momento del drammatico decesso, Pontevorvi aveva 75 anni. Alla sua memoria, si stringono tutte le istituzioni comunali di Velletri, che lo ricordano come “un amico buono e sempre disponibile”. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15, presso la chiesa di San Giovanni Battista.

Il ricordo di Marcello Pontecorvi

A ricordare il consigliere Marcello Pontecorvi, è stato lo stesso Sindaco di Velletri, Orlando Pocci. In un lungo post, il Primo Cittadino ne ricorda la memoria: “La città di Velletri, che ha servito con impegno, dedizione e passione, lo ricorda nei dieci anni in cui è stato vice sindaco e le numerose volte che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Alla famiglia il primo pensiero e la vicinanza a di tutta la comunità alla quale mancherà tantissimo. Addio Marcello mio amico, fai buon viaggio”.

Al ricordo di Pontecorvi, si unisce anche Sergio Andreozzi, attuale Presidente del Consiglio comunale di Velletri: “L’intero Consiglio Comunale si stringe intorno alle famiglie Pontecorvi e Cioci per l’improvvisa scomparsa del dottor Marcello Pontecorvi,affabile imprenditore e valente personaggio politico negli ultimi trent’anni. Lo ricordiamo come persona garbata e preparata, sempre pronto al confronto leale. Dal suo banco arrivavano parole di condivisione o ammonimento sui temi economici,senza scivolare nella retorica o nella sterile polemica. Sarà difficile sostituire la figura di Marcello Pontecorvi in assise, come siamo sicuri resterà per molto tempo nella memoria dei cittadini veliterni. Riposa in pace Presidente”. Come ricordato dalle istituzioni, nel corso della sua vita Pontecorvi aveva vissuto anche cariche amministrative nel Comune di Velletri, tra cui il ruolo di Vicesindaco e in più occasioni Assessore.