Morto Lasse Wellander, era lo storico chitarrista degli ABBA: aveva 70 anni e lottava contro un cancro diffuso

Tristezza all’interno del mondo della musica, dove nella giornata del Venerdì Santo si è spento Lasse Wellander. Wellander era un chitarrista svedese di fama mondiale, che accompagnò al successo mondiale il gruppo degli ABBA tra il gli Anni ’70 e gli Anni ’80. Da quello che sappiamo, il musicista è spirato all’età di settant’anni, con la salute che da diversi mesi era compromessa per un tumore andato in metastasi su varie parti del corpo.

L’annuncio shock degli ABBA: “Lasse Wellander è morto”

A dare la tragica notizia della dipartita per malattia di Wellander, è stato lo stesso gruppo con cui ha scritto importanti pagine di storia della musica internazionale e soprattutto della Dance/Europop. Infatti, nella pagina social degli ABBA è comparso questo post nelle ultime ore: “E’ con incredibile tristezza – si legge – che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato per sempre. Lasse è stato colpito di recente da un cancro diffuso e nel giorno di Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato dalle persone più vicine. Sei stato un fulcro nelle nostre vite, ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto”.

Il chitarrista svedese ha contribuito e visto gli anni d’oro del gruppo tra gli Anni ’70 e ’80. Con la band, aveva vinto i primi importanti trofei, a cominciare dall’Eurovision Song Contest del 1974 a Brighton, in Regno Unito. Seguirà il successo radiofonico in terra tedesca, seguito poi da due premi come “Migliore band” dell’interno Regno Unito nella metà degli Anni ’70. Lasse Wellander aveva partecipato anche alla riunion della band, lavorando personalmente nella stesura dell’album “Voyage” nel 2021. Con la sua chitarra, ha accompagnato le voci leggendarie del poker degli ABBA, ovvero Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. Voci che, nel giro di vent’anni, sono state capaci di far innamorare il pubblico a livello mondiale.