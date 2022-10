Palestrina, il ricordo di Chiara è lucente ed ha il passo sicuro

Nella Città di Palestrina la giornata di domenica 16 ottobre 2022 verrà ricordata a lungo: si è svolta, come da programma, la seconda edizione della camminata “Sul Sentiero con Chiara“.

La presenza degli amministratori locali

A ricordare Chiara Buttarelli, nella 2^ edizione dell‘evento, anche alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale della Città di Palestrina (che ha patrocinato l‘iniziativa).

Presenti il sindaco, Mario Moretti, l’assessore alle Politiche sociali, Lorella Federici, e i consiglieri comunali Cinzia Delle Rose e Ludovico Rosicarelli.

Il post sulla pagina Fb “Città di Palestrina”

«Questa mattina l’appuntamento, per il secondo anno consecutivo, con l’escursione in ricordo di Chiara Buttarelli, appassionata di sport e natura e volontaria della Protezione Civile di Palestrina.

Ringraziamo i tanti partecipanti che hanno percorso i due sentieri previsti, raggiungendo tutti insieme la targa dedicata a Chiara nei pressi della Quercia del Pierluigi, per un momento di saluto e ricordo».

Grazie a tutti

Per la famiglia di Chiara Buttarelli e le tantissime realtà sportive, associazionistiche e di volontariato che l’hanno vista sempre in prima linea in molteplici attività, una pagina si aggiunge al libro lieto che, da un posto lontano ma altrettanto vicino, il cuore di moltissime persone, Chiara continua a scrivere con brillantezza ed umanità.