Razzia di sigarette nel bar ad Artena, coppia di ladri incastrata dalle telecamere

Una notte da incubo per il proprietario di un bar di Via Latina ad Artena, nel Lazio. Nella notte appena trascorsa, tra il 6 e il 7 giugno, due malviventi hanno sfondato la serranda e la porta del locale e si sono introdotti all’interno per rubare circa 100 pacchetti di sigarette. Ma la loro azione non è passata inosservata: il titolare ha ricevuto l’allarme dalla centrale operativa e ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Colti in flagrante: il video del furto nel bar di Artena

Dalle registrazioni analizzate con estrema minuzia si vede chiaramente una coppia, formata da un uomo di 47 anni e una donna di 33 anni, entrambi domiciliati ad Artena e già noti alle forze dell’ordine, che dopo aver forzato gli ingressi si impossessano della refurtiva e scappano via poco prima che il titolare arrivi sul posto. I carabinieri hanno subito diramato le ricerche dei due ladri, avvalendosi anche della descrizione dell’auto usata per la fuga fornita dal proprietario del bar.

Una fuga fallita e l’arresto

Non è durata molto la fuga dei due malviventi: nel giro di pochi minuti, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Colleferro hanno individuato l’auto segnalata nel vicino comune di Valmontone e hanno fermato i due malviventi. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva e degli arnesi da scasso usati per il furto. I militari hanno anche acquisito le denunce del responsabile del bar e i filmati delle telecamere che documentano il colpo. I due ladri sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e sono stati condotti presso la casa circondariale di Velletri, dove saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna. Il proprietario del bar ha potuto riavere indietro tutti i pacchetti di sigarette rubati.

Insomma per la coppia di ladri un colpo sicuramente non “grosso” ad Artena che nel giro di poco tempo è naufragato direttamente verso la stazione dei Carabinieri.