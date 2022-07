Omicidio ad Artena, accoltellato e ucciso un ragazzo: arrestati 2 romeni

Sono stati fermati e arrestati due uomini, entrambi di nazionalità romena, considerati i responsabili, a vario titolo, della morte di un ragazzo, ancora non identificato, che è stato accoltellato. E ucciso ad Artena, alle porte di Roma. L’episodio drammatico a poche ore di distanza da quello che ha visto coinvolto un altro giovane, il pugile Leonardo Muratovic, ferito a morte nella notte di sabato ad Anzio.

Chi è stato arrestato per l’omicidio ad Artena

Dopo un’intensa e ininterrotta attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e quelli del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, sono riusciti a individuare e ad arrestare due uomini. Si tratta di due cittadini di nazionalità romena, uno di 27 anni, l’altro di 30, entrambi residenti ad Artena. Ed entrambi ritenuti responsabili della morte del ragazzo, che ieri sera intorno alle 21 è stato accoltellato e ucciso.

Ragazzo ferito alla gola

Ieri sera ad Artena, in provincia di Roma, un ragazzo è stato trovato in una pozza di sangue in una strada di campagna, in contrada Macere. Subito soccorso, il giovane presentava delle ferite di arma da taglio, una alla gola che gli è stata purtroppo fatale.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’omicidio sia avvenuto poco distante, nell’abitazione della vittima. Il giovane, che ancora non è stato identificato, dopo essere stato colpito avrebbe tentato di fuggire per chiedere aiuto, ma sarebbe caduto a terra senza forze. Dalle prime informazioni, la vittima dovrebbe essere un ragazzo dall’età compresa tra i 25 e i 30 anni, di nazionalità albanese. Che questa notte, presumibilmente dopo una lite, è stato ucciso con una coltellata alla gola. Ora per l’omicidio sono stati arrestati due uomini, che verranno accompagnati in carcere in attesa della convalida.