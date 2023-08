Scontro tra auto e moto, 19enne scaraventato sull’asfalto: è grave

Terribile incidente a Valmontone, nei pressi di via della Pace, nella zona fra il Valmontone Outlet e Colleferro. Un ragazzo di 19 anni alla guida di una moto Yamaha si è scontrato contro una Fiat Panda che stava uscendo da un parcheggio. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane, dopo lo scontro, è caduto ed è stato scaraventato sull’asfalto. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro e in seguito trasferito d’urgenza al policlinico di Tor Vergata. E’ successo la sera di martedì 01 agosto 2023.

Scontro tra auto e moto a Valmontone, la dinamica dell’incidente

Una moto e un’automobile si sono scontrate lungo via della Pace, nella zona fra il Valmontone Outlet e Colleferro. Ad avere la peggio nel terribile schianto è stato un ragazzo 19enne di Labico, comune in provincia di Roma che si trova a poco più di sei chilometri dal luogo dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat Punto stava facendo retromarcia per uscire dal parcheggio dell’outlet. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo il ragazzo in sella alla sua Yamaha. L’impatto è stato inevitabile.

Il centauro 19enne si trova in prognosi riservata a Tor Vergata

Il 19enne è caduto ed è stato scaraventato sull’asfalto. E’ stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Colleferro. Ma a causa delle sua condizioni critiche, è stato deciso il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata. Il giovane si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale romano. Le due persone che erano a bordo dell’automobile sono rimaste ferite lievemente. Il conducente della vettura, un 26enne di Castel Madama, è stato portato in ospedale a Palestrina, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Stesso discorso per il passeggero: è stato trasportato al pronto soccorso, ma non è in pericolo di vita.