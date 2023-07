Incidente mortale a Valmontone, a perdere la vita Angelo Pace

Si chiamava Angelo Pace, lavorava in un supermercato e viveva a Valmontone, il 31enne che ieri, domenica 9 luglio, mentre viaggiava in sella alla sua moto, una Suzuki Gsx, si è schiantato rovinosamente contro un’auto, una Dacia Sandero, sulla quale viaggiava una coppia di Genzano. Il dramma si è consumato intorno alle 12 e 30. Auto e moto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ai Pratoni del Vivaro.

Uno schianto terribile tra moto e auto

Un incidente terribile che non ha dato scampo al centauro. Sul posto sono accorsi carabinieri, sanitari del 118 e agenti della Polizia locale. Al momento, gli investigatori hanno accertato solo che Angelo era diretto verso via dei Laghi, mentre la Dacia proveniva da una stradina provinciale e stava per immettersi nella strada principale. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare più nulla per il 31enne, solo constatarne il decesso.

I rilievi di Polizia e Vigili urbani per ricostruire la dinamica

A seguire sono stati svolti i rilievi, utili a stabilire cosa sia successo e anche se ci siano eventuali responsabilità per la morte del giovane dipendente del supermercato. Il corpo del centauro è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà se disporre esame autoptico per individuare quali sono state le ferite mortali. Le attività di militari e vigili urbani sono andate avanti per diverse ore. La strada è stata completamente chiusa al traffico, per consentire le indagini, la rimozione dei mezzi e la bonifica dell’area.

Il dolore a Valmontone

Già poco dopo il tragico scontro la notizia della morte del 31enne con la passione per le moto è rimbalzata sui social. Velocemente i cittadini di Valmontone hanno appreso la triste notizia. Grande lo sgomento in città dove Angelo era molto conosciuto, soprattutto per il suo carattere gioviale e il suo fortissimo attaccamento alla vita.