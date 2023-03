Scoperti a rubare del carburante, ladri aggrediscono con le spranghe i Carabinieri per fuggire. E’ la storia di due ladri, con solo uno di loro che è stato garantito alla giustizia. Infatti, mentre provavano a scassinare un deposito per rubare del carburante, sono stati colti in flagrante dai Carabinieri. I ladri, per provare a fuggire, hanno aggredito i militari con spranghe e vari arnesi da scasso che si erano portati dietro per aprire il deposito.

Furti a Roma, ladri di carburante aggrediscono i Carabinieri

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 42enne romeno, domiciliato a Roma, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Denunciato anche un 55enne di origine moldava.

La scorsa notte, durante lo svolgimento di un servizio teso alla prevenzione dei reati predatori, i militari hanno notato due persone aggirarsi nei pressi di un deposito di carburanti a San Cesareo e, insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno fermati per un controllo. Nel corso dell’identificazione il 42enne ha estratto dalla propria giacca una spranga di ferro e brandendola contro i Carabinieri ha tentato invano di colpirli allo scopo di sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e reso inoffensivo, venendo disarmato dai militari dell’Arma. Successivi ed approfonditi controlli hanno consentito di rinvenire nella disponibilità di entrambi, vari arnesi da scasso oltre ad un furgone parcheggiato nelle vicinanze, all’interno del quale erano stipate alcune taniche vuote ed una pompa elettrica. Per tali ragioni entrambi sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. L’arrestato è stato successivamente posto agli arresti domiciliari, a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.