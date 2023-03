Rocambolesco inseguimento ai Castelli: ladri in fuga si schiantano con l’auto dopo il colpo in villa

Inseguimento da film l’altra sera ai Castelli, nel Comune di Genzano, dove un’auto con a bordo una coppia di ladri si è schiantata mentre tentava di fuggire dalla Polizia. I malviventi, dopo essere riusciti ad introdursi in una villetta, hanno provato a scappare ma sulle loro tracce sono piombati subito gli agenti del locale Commissariato. Alla fine uno dei due è stato arrestato, l’altro risulta invece tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine.

Inseguimento a Genzano mercoledì 1 marzo 2023

Il tutto è successo l’altro ieri, mercoledì 1 marzo 2023, poco dopo le 19.30. I ladri avevano messo nel mirino un’abitazione in zona Colli di Cicerone, al confine tra i Comuni di Genzano e Velletri. Mentre uno dei ladri si è introdotto nella villetta, quello che finirà poi arrestato, il complice ha aspettato in auto pronto alla fuga. Qualcosa deve aver però rovinato il loro piano: da capire se siano stati messi in fuga dai proprietari stessi della casa oppure da un allarme, fatto sta che i ladri sono fuggiti via a tutta velocità con la macchina. O almeno ci hanno provato. Partita la segnalazione al 112 sulle loro tracce si sono messi infatti gli Agenti della Polizia di Stato che poco dopo sono riusciti ad intercettarli.

L’incidente ai Castelli e l’arresto di un albanese a Genzano

L’auto sulla quale viaggiavano i criminali ad un certo punto ha sbandato ed è finita fuori strada. Uno dei ladri è stato subito bloccato dai Poliziotti e arrestato. Si tratta di un cittadino albanese classe 1986. Il conducente del veicolo è riuscito invece a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. In questo momento risulta ancora ricercato. A bordo della macchina sono stati ritrovati 50 euro, che il ladro era riuscito a portare via dalla villetta prima della fuga, oltre che a tutta l’attrezzatura utilizzata per il furto. Indagini in corso per capire se la banda si sia resa responsabile di altri furti avvenuti nella zona.

