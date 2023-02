Spacciatori di Anzio “in trasferta” nelle campagne di Artena: in auto dosi di cocaina

Da Anzio alle campagne di Artena per spacciare cocaina. Due persone sono finite in manette ieri pomeriggio per mano dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che li hanno bloccati dopo che questi ultimi, alla loro vista, avevano provato ad allontanarsi. Nella loro auto sono state rinvenute diverse dosi di cocaina mentre nell’abitazione, a seguito della successiva perquisizione domiciliare, è saltata fuori ulteriore sostanza stupefacente (e non solo). Ma andiamo con ordine.

Pusher di Anzio arrestati ad Artena

I due giovani, entrambi residenti ad Anzio, di cui uno di nazionalità albanese (già gravato da un decreto di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo), sono stati notati a dialogare all’esterno della vettura in una località rurale di Artena. Fin qui nulla di strano ma il loro comportamento è cambiato alla vista della pattuglia: i pusher infatti sono risaliti frettolosamente a bordo del veicolo ed hanno provato ad allontanarsi. La loro fuga non è però durata molto considerando che sono stati bloccati e identificati dai Militari poco dopo.

La droga sequestrata nell’auto e nell’abitazione

Ma anche durante la fase d’identificazione i due hanno continuato a mostrato particolare agitazione tanto che i militari hanno proceduto a più accurati controlli. Ed è così che è stata individuata la cocaina (5 dosi in tutto) dal peso complessivo di 2,5 grammi. La successiva perquisizione eseguita presso la loro abitazione ha permesso invece l’ulteriore rinvenimento di 73 grammi di hashish, di un bilancino elettronico e di materiale per il confezionamento. La droga sottoposta a sequestro sarà inviata al laboratorio per le analisi tecniche. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata dinanzi all’A.G. veliterna.

L’operazione, portata a termine dai Carabinieri di Colleferro, si inserisce in una più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a garantire più sicurezza ai cittadini che vivono nelle zone rurali e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tutto sono quattro le persone arrestate nelle ultime ore.

