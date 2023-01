Trasporta marijuana in macchina, sequestrata la patente a un pusher

Altre storie di droga, questa volta provenienti dalla provincia di Roma. Ieri pomeriggio, infatti, un uomo sarebbe stato fermato dai Carabinieri nel Comune di Colleferro, per un rituale controllo. Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella macchina dell’uomo. che a bordo vedeva anche un’altra persona in qualità di passeggero, diverse dosi di marijuana. Sostanza stupefacente rinvenuta anche durante la perquisizione in casa, dove nell’abitazione sono stati rinvenuti tutti i materiali per il confezionamento della droga.

Gira in macchina con la marijuana: tolta la patente a un pusher di Colleferro

I militari del Norm di Colleferro, ieri pomeriggio, hanno sottoposto a controllo un’utilitaria con a bordo due persone del posto, entrambi in possesso di una modica quantità di marijuana, la successiva perquisizione domiciliare nei confronti del passeggero ha permesso di rinvenire ulteriore dosi di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Anche per quest’ultimo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria mentre per il conducente la segnalazione in Prefettura con il conseguente ritiro della patente.

Stessa sorte è toccata ad altri tre giovani che, questa notte, a Colleferro, sono stati sorpresi dai militari della Stazione di Carpineto Romano, Gorga e Montelanico in possesso di piccoli quantitativi di cocaina e hashish. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno eseguito numerosi controlli nei vari comuni di competenza.

Altre operazioni nella provincia di Roma

I controlli dei militari hanno riguardato i locali pubblici del centro colleferrino, luoghi di aggregazione di giovani, e anche le principali arterie stradali al fine di prevenire incidenti stradali. Alla mirata attività preventiva hanno preso parte le “gazzelle” del pronto intervento del Nucleo Radiomobile di Colleferro e quelle della Stazione di Carpineto Romano, Gorga e Montelanico, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone, alla Procura della Repubblica di Velletri, e altre quattro invece sono state segnalate alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, ieri notte, ad Artena (Rm), hanno sorpreso un 30enne di Lariano alla guida di un’auto con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Per l’uomo, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri e il ritiro della patente. Nel corso del servizio straordinario di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 239 persone, controllato 163 veicoli e 18 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguito 10 perquisizioni, sequestrato un’autovettura e ritirato 3 patenti di guida elevando 10 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada – per un importo complessivo di oltre 1.000 euro – decurtando un totale di 20 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.