Roma, chiuso negozio sulla Tiburtina: droga, clienti pregiudicati e carenze igienico sanitarie

Sostanze stupefacenti, avventori pregiudicati e, in ultimo, anche delle carenze igienico sanitarie. Ci sono tutti questi elementi alla base del provvedimento spiccato nei confronti del gestore di un locale sito lungo la Via Tiburtina a Roma la cui licenza è stata temporaneamente sospesa. Ad eseguire l’intervento di notifica è stata la Polizia di Stato nelle ultime ore.

Chiuso negozio sulla Via Tiburtina dalla Polizia

La sospensione temporanea della licenza è stata disposta per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.LP.S. Tale provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione del Distretto ed un’istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa. Negli ultimi mesi il locale è stato oggetto infatti di vari controlli durante i quali sono stati trovati degli stupefacenti ed alcuni avventori sono risultati gravati da precedenti di polizia. Unitamente a questo sono state rilevate anche dai competenti uffici della ASL una serie di inadempienze igienico sanitarie.

I controlli della Polizia a Roma nelle ultime ore

L’operazione rientra nell’ambito di una serie di controlli straordinari predisposti nella Capitale in queste ultime ore dalla Polizia di Stato. In campo sono scesi numerosi equipaggi dei Commissariati e Distretti in collaborazione con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Cinofili, sotto il coordinamento della Questura di Roma. I servizi ad alto impatto, che vengono svolti con cadenza settimanale, si pongono come obiettivo quello di incrementare la sicurezza sul territorio, anche in termini di mera percezione della stessa, legata anche alla maggior presenza e visibilità delle Forze dell’Ordine. Complessivamente sono state 297 le persone identificate e 117 i veicoli controllati. Ispezionati tre esercizi commerciali ed eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti; infine altre tre persone sono state denunciate per contraffazione e ricettazione.

«Ora ti massacro», picchia con violenza la moglie in strada nonostante la presenza dei vigili: arrestato