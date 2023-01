Roma, “arriva la polizia”. Fuggi fuggi generale di giovani acquirenti e pusher: arrestata una 52enne

Da tempo le forze dell’ordine avevano notato strani movimenti in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Diversi giovani, sempre gli stessi, in compagnia di una 52enne. Una stranezza che ha incuriosito gli agenti della sezione Volanti che hanno voluto vederci chiaro. È scattato il blitz. Una irruzione che ha creato il parapiglia. I giovani, quando hanno visto arrivare gli agenti, hanno iniziato a urlare e scappare sui ballatoi delle palazzine.

Il fuggi fuggi e le urla dei giovani

Un fuggi fuggi generale che ha ulteriormente creato sospetti negli investigatori che hanno voluto vederci chiaro al punto da decidere di procedere a una perquisizione in casa della 52enne. Si è trattato di ricerche brevi, terminate ben presto con il rinvenimento della droga e l’arresto della donna, identificata come una pusher che deteneva lo stupefacente per spacciarlo ai ragazzini di zona.

È stato nel corso degli accertamenti svolti all’interno dell’abitazione della 52enne che i poliziotti hanno trovato ben 100 grammi di polvere bianca, nello specifico: cocaina. Un rinvenimento che ha fatto scattare le manette ai polsi della donna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’udienza di convalida della pusher

La pusher è poi dovuta comparire davanti al magistrato per l’udienza di convalida. Come di routine gli investigatori hanno ripercosso le varie tappe dell’arresto specificando anche quali fossero le prove a carico dell’arrestata. Si è trattato di prove sufficienti a indurre il magistrato a convalidare l’arresto e disporre nei confronti della donna la custodia cautelare in carcere.

L’attenzione delle forze dell’ordine e i costanti servizi di controllo svolti nelle piazze dello spaccio sono finalizzati a prevenire e reprimere, se necessario, lo spaccio di droga soprattutto tra i giovani. Purtroppo si tratta di un fenomeno dilagante al quale gli investigatori cercano con ogni mezzo di mettere un freno per salvaguardare la salute dei ragazzi e arginare gli illeciti.