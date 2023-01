Roma, finisce con lo scooter dentro un fosso: aveva addosso 500 dosi di cocaina

Un nuovo caso di cronaca tocca il territorio di Tor Bella Monaca, a Roma. Un uomo non si sarebbe fermato all’alt della polizia, mentre era a bordo del proprio scooter. Per sfuggire ai controlli dei poliziotti, il soggetto, guidando in maniera spericolata il proprio mezzo su due ruote, avrebbe finito la propria corsa cadendo all’interno di un fossato. Raggiunto dai soccorsi e le Forze dell’Ordine, addosso all’uomo sarebbero state rinvenute centinaia di dosi di cocaina.

L’uomo finito col motorino nel fossato, per nascondere le dosi di cocaina

Dopo la caduta nel fossato, gli agenti di polizia hanno rinvenuto le dosi di sostanza stupefacente sotto la sella dello stesso scooter. Incredibilmente, il soggetto girava per il quartiere con 500 dosi di cocaina. L’uomo, finito poi prima in ospedale per le ferite riportate e successivamente in manette per spaccio di droga, è un cittadino romano, già noto peraltro alle Forze dell’Ordine locali. L’inseguimento da film, si è svolto nella giornata di ieri pomeriggio, con l’uomo che è scorrazzato per le strade di Roma Est a bordo del proprio scooter.

A individuare lo spacciatore, sono stati gli agenti delle volanti dell’Upgsp, che hanno incrociato il signore lungo via di Tor Bella Monaca. Per sfuggire ai controlli, che avrebbero svelato il grosso quantitativo di droga tenuto sotto la sella della moto, l’uomo avrebbe girato strada repentinamente per evitare il blocco di polizia. Una manovra che ha insospettito ugualmente i poliziotti di controllo, che gli hanno intimato l’alt vedendolo sfrecciare a tutta velocità su via Amico Aspertini.

L’inseguimento nella zona Est della Città Eterna

Vedendo gli agenti di polizia, l’uomo ha dato ulteriore gas al proprio motorino, nel tentativo vano di seminare gli agenti che lo stavano inseguendo. Una corsa che lo ha portato, nel giro di poco tempo, all’interno del quadrante di Torre Angela. La sua corsa si è fermata largo Domenico Delle Greche, quando l’uomo, ormai braccato, ha provato a salire su un marciapiede. Qui però ha perso l’equilibrio, sbattendo prima contro un’aiuola e successivamente cadendo, con tutto lo scooter, all’interno di un fossato profondo 4 metri.

Nonostante le ferite riportate, l’uomo, pur zoppicante, ha provato a fuggire a piedi, cercando di evitare l’arresto. Anche questo tentativo, miseramente fallito, in quanto gli agenti lo hanno bloccato subito. Dopo l’ispezione della motocicletta, nel sottosella sono state rinvenute 500 dosi di sostanza stupefacente, che contenevano crack e cocaina pronte per il mercato della droga a Tor Bella Monaca. L’uomo, residente a Guidonia Montecelio, prima di finire arrestato, è stato medicato presso il policlinico Casilino.