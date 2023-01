Velletri, dopo 40 anni torna funzionante la fontana di Piazza Cairoli

Ci sono voluti all’incirca 40 anni per veder restaurata la celebre fontana di Piazza Cairoli, in Velletri, nella zona dei Castelli Romani.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 Gennaio 2023, alle ore 17:30, al cospetto del complesso marmoreo che è tornato finalmente a zampillare.

I lavori

L’architetto Antonio Forcellini ha spiegato che sono stati necessari quasi 4 decenni perchè lo scopo era quello di riportare in vita l’anima della fontana. Pertanto, hanno dovuto lavorare con dovizia di particolari. Non solo l’aspetto romantico ha ritardato la finitura dell’opera. Ma anche si è scoperto che alcuni lavori non si potevano svolgere nella stagione estiva, rimandando il tutto a settembre. Questo è quello che ha spiegato uno dei maggiori esperti a livello nazionale.

Non è stata restaurata solo l’opera artistica. Ma anche l’impianto idraulico si è reso necessario di un impianto moderno e compatibile con le nuove disposizioni ambientali. Questo permetterà lo scorrere dell’acqua all’interno di una vasca di riciclo e bonifica per essere nuovamente utilizzata a ciclo continuo.

Ha presieduto i lavori l’Alta Sorveglianza della Sovrintendenza ai Beni Culturali che ha seguito personalmente ogni fase della singola realizzazione.

L’orgoglio del Sindaco

Immensa soddisfazione quella che ha espresso il Sindaco Orlando Pocci. Alcuni estratti del suo discorso: ” Ho voluto fortemente il restauro dell’illuminazione artistica della Torre del Trivio che ha preceduto quello di codesta fontana!”, ” Questi sono solo i primi lavori che verranno svolti all’interno di Piazza Cairoli che sarà definitivamente ristrutturata con i fondi per la Rigenerazione Urbana del PNRR“. ” A tal proposito, voglio ricordare-ha sottolineato il Sindaco- il progetto deve essere presentato entro e non oltre Maggio 2023. Quindi, a Marzo, al centro di questa Piazza ci vedremo tutti quanti insieme per scegliere quale sarà il progetto migliore per riqualificarla!”.

Pocci ha sentitamente ringraziato anche i fratelli Morelli che molto si sono spesi per vedere la buona riuscita della fontana.

Sembrerà scontato dirlo ma, sebbene la fontana sia a nuovo, l’acqua non è potabile. A sottolineare ciò, una piccola targa con sù scritto il divieto di berla.

Ora bisognerà solo aspettare quanto tempo durerà senza subire danni. Così come è successo all’atrio della stazione di Velletri che, appena finita la tinteggiatura, già comparivano le prime pedate. Vedi articolo: https://www.ilcorrieredellacitta.com/colleferro-palestrina-valmontone-velletri/velletri-vandalizzata-la-stazione-era-appena-stata-riqualificata.html