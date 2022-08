18App, Bonus Cultura da 500€ in scadenza: tutte le info per richiederlo in tempo

Il Bonus cultura 2022 è in scadenza, ma i ‘ritardatari’ hanno ancora modo per inviare la domanda. E ottenere il contributo. Quanti sono nati nel 2003 hanno tempo fino al 31 agosto per richiedere il voucher da 500 euro erogato ogni anno a favore dei neo-diciottenni, utile per comprare libri, musica, biglietti per cinema e concerti, abbonamenti a riviste e quotidiani e molto altro ancora. Mentre esistono altri tipi di agevolazioni per studenti di età diversa dai 18 anni.

Come si richiede

Coloro che sono nati il 2022 hanno tempo fino al 28 febbraio per utilizzare le somme. Il bonus può essere richiesto esclusivamente registrandosi sul sito www.18app.italia.it.

Si tratta di un bonus introdotto nel 2016 e da allora è stato confermato ogni anno. Ciascun buono ha un codice identificativo, individuale e nominativo, e può essere speso esclusivamente dal beneficiario che si registra sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero.

Come si utilizza

Il bonus cultura ha un valore di 500 euro e viene attribuito ai neo-diciottenni purché venga utilizzato per:

• libri (cartacei, ebook e audiolibri);

• musica (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online);

• abbonamenti a quotidiani (cartacei e digitali);

• biglietti del cinema (compresi abbonamenti o card);

• biglietti per concerti (compresi abbonamenti o card per eventuali festival);

• biglietti per eventi culturali (come festival, fiere culturali e circhi);

• biglietti per musei, monumenti, parchi e aree archeologiche (compresi abbonamenti o card);

• biglietti per spettacoli di teatro e di danza (compresi abbonamenti o card);

• corsi di musica;

• corsi di teatro;

• corsi di lingua straniera.

Ancora pochi giorni, quindi, per richiedere il bonus cultura. E ottenerlo.