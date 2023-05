730/2023, ecco quando arriva il rimborso: pagamenti già a luglio?

In tanti si stanno chiedendo quando arrivano i rimborsi Irpef relativi al 730 del 2023. Eppure la dichiarazione dei redditi può essere inviata solo a partire da oggi 11 maggio. Per quanto è stata stabilita la regola che i rimborsi vengano effettuati in base alla presentazione della dichiarazione dei redditi, alcuni fortunati potrebbero ottenere i rimborsi già a luglio.

Quali sono i tempi per i rimborsi Irpef

Generalmente i rimborsi avvenivano a luglio per i lavoratori dipendenti, da agosto per i pensionati. Quest’anno le tempistiche che si applicheranno saranno per tutti le stesse, sia che la dichiarazione sia stata inviata dal contribuente, sia che sia stata inviata dal Caf.

A poter contare sul rimborso già entro luglio sono coloro che ne avranno fatto richiesta entro il 31 maggio. Gli utenti avranno la possibilità di contare su una dichiarazione dei redditi precompilata da reperire online già dal 2 maggio scorso. Una volta proceduta alla compilazione sarà possibile inviarla all’Agenzia delle Entrate, ma solo a partire da oggi 11 maggio. Vige la regola secondo la quale: prima viene inviata la dichiarazione prima si avrà il rimborso.

Termini per presentare i risultati finali delle dichiarazioni dei redditi

Caf e professionisti dovranno provvedere a comunicare i risultati finali entro il 15 giugno prossimo, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; per quelle presentate tra il 1 e il 20 giugno il termine ultimo per comunicare i risultati finali è il 29 giugno; per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio, il termine finale per presentare i risultati finali sarà il 23 luglio, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto, il termine ultimo sarà il 15 settembre e per quelle presentate dal 1 al 30 settembre il termine ultimo sarà il 30 settembre.

Come verranno erogati i rimborsi

Sono diverse le metodologie per i rimborsi. Pensionati e lavoratori possono riceverli in busta paga o dall’ente pensionistico. I rimborsi avverranno al netto dei crediti utilizzati o da utilizzare in compensazione per pagare altre imposte dovute. La restante parte della somma verrà rimborsata o dal datore di lavoro, o dall’Agenzia delle Entrate oppure dall’ente pensionistico.