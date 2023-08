80 mila euro per chi si trasferisce in questa splendida isola, basta fare questo

Esiste la possibilità di trasferirsi su un’isola e ricevere 80.000 € in cambio. Ecco questa splendida iniziativa e cosa fare per aderirvi.

Molti di noi desiderano cambiare vita anche se, spesso, non hanno i mezzi per farlo. Lasciarsi tutto alle spalle ha un prezzo e soprattutto bisogna farlo quando si hanno delle sicurezze che riguardano almeno il mondo del lavoro e il contesto abitativo. Partire senza avere delle basi può essere rischioso, motivo per cui bisogna prendere al volo le occasioni che la vita stessa ci propone. Da qualche giorno si sta parlando di un’iniziativa che potrebbe attirare molti abitanti in un’isola bellissima. Questa sarebbe pronta ad offrire 80.000 euro a chi volesse trasferirsi in pianta stabile sul suo territorio. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e soprattutto cosa fare per poterne beneficiare.

Comuni disabitati: in crescita le città con pochi abitanti

Molti Paesi italiani hanno una densità relativamente bassa. Si parla quindi di piccole città e di paeselli in cui si contano pochissimi abitanti e che per questo rischiano di scomparire prima del tempo.

Parliamo di luoghi dove vivono a malapena 3.000 o 4.000 abitanti. Molti di questi, se non la maggior parte, con un’età superiore ai 60 o 70 anni. Purtroppo i giovani partono alla ricerca di nuove opportunità, in quanto non riescono ad essere soddisfatti rispetto a quello che la vita di Paese può riservare loro.

Fin qui nulla di male, se non fosse che in questa maniera viene a mancare il ricambio generazionale e quindi non ci saranno più bambini a popolare questi piccoli Comuni. Questi Paesi non si trovano solo in Italia ma sono localizzati in ogni parte del mondo. Spesso si tratta di posti bellissimi e suggestivi, i quali però non sono dotati dei privilegi e delle condizioni richieste dalla vita di oggi.

L’iniziativa dell’isola irlandese: 80.000 € per coloro che si trasferiscono sul territorio

Per cercare di risollevare la propria situazione demografica molti Paesi italiani e anche stranieri hanno deciso di offrire una cifra in denaro a chiunque si dimostrasse pronto ad abbandonare la propria terra per abitare in un contesto del tutto diverso.

Sullo stesso filone si è unita anche l’Irlanda, la quale è estremamente preoccupata per la sorte di alcune delle sue isole. Il progetto in questione risponde al nome di Our Living Island e raggruppa molte delle isole presenti sul territorio irlandese.

Qui vivono moltissime comunità di persone diverse, le quali però tendono a condurre uno stile di vita diverso da quello a cui sono abituate le persone di città. Parliamo di una fascia di popolazione che non è avvezza alla tecnologia, che si accontenta della vita semplice e che soprattutto non sembra improntata alla vita che si conduce nei nostri giorni.

Il Governo ha così deciso di stanziare un incentivo di circa 80.000 € per tutte quelle famiglie e le persone che desiderano trasferirsi in questo posto per cercare di rivitalizzare la popolazione presente sulle isole.

Questa è un’ottima iniziativa per tutti coloro che vogliono staccare la spina da una società troppo pressante ma, allo stesso tempo, non voglio rinunciare alla bellezza della natura e alla possibilità di estraniarsi da un contesto troppo veloce.

Cosa fare per ricevere 80.000 €?

Ovviamente per poter partecipare a questa iniziativa è doveroso rispettare alcuni requisiti illustrati nel bando promosso il 1° Luglio 2023. Per accedere alle risorse bisognerà compilare dei forum presenti sul sito dell’organizzazione

Qui saranno presente delle domande alle quali l’interessato dovrà rispondere in tutta sincerità, specificando anche i motivi per i quali sarebbe pronto ad abbandonare il suo Paese per trasferirsi in una realtà abitativa completamente diversa.

Al momento molte famiglie hanno approfittato di questo e sembra che l’iniziativa si sia rivelata un vero successo per tutti. Ad ogni modo, non è la prima volta che un progetto simile viene proposto alla gente, in quanto è possibile ricevere dei fondi anche per chi sceglie di vivere in alcuni Comuni molto piccoli in Italia.

Sullo stesso filone anche Paesi come Spagna e Svizzera, i quali stanno cercando di ripopolare delle piccole comunità che negli anni hanno perso moltissimi abitanti per esigenze lavorative. Fra quelle più gettonate Albinen in Svizzera oppure i Monti Cantabrici in Spagna.