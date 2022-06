Agevolazioni Apprendistato 2022, sgravio del 100%: come fare domanda, le istruzioni dell’INPS

Apprendistato 2022. Con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 l’INPS fornisce le istruzioni relative alle agevolazioni per l’apprendistato di primo livello 2022.

Contatti di apprendistato: agevolazioni per i primi 3 anni

Dunque, i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore alle 9 unità potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per i primi 3 anni dall’attivazione del contratto. A tal fine è necessario regolare possesso del DURC. Le istruzioni operative sono le medesime impiegate per il 2021.

A chi è rivolto l’incentivo

L’incentivo in questione è previsto proprio dalla Legge di Bilancio 2022 ed è dedicato, come anticipato ai datori di lavoro che impiegano meno di 9 dipendenti con l’intento di assumere giovani con contratto di apprendistato di primo livello. L’agevolazione, sotto forma di riduzione dei contributi è prevista per i primi 3 anni di contratto, dal quarto l’aliquota passa al 10 per cento.

Leggi anche: Assegno Unico 2022: la data ufficiale dei pagamenti INPS nel mese di giugno

La circolare dell’INPS e le linee guida

La circolare n. 70 dell’INPS è stata trasmessa il 15 giugno 2022, all’interno sono presenti tutte le istruzioni per l’acceso alla riduzione dei contributi del 100 per centoper l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello. Andando nel specifico, la suddetta agevolazioni sulle contrattualizzazioni di primo livello è prevista dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021, (Legge di Bilancio 2022).

L’aliquota contributiva per l’apprendista, invece, resta fissata al 5,84 per cento della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Il contratto di apprendistato è disciplinato dall’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015.