Roma, Ama assume: 600 le nuove assunzioni previste, cosa c’è da sapere

Roma. Arrivano delle importanti novità in merito al delicato tema del lavoro. Saranno infatti 600 le nuove assunzioni in Ama, — l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella Capitale — 385 delle quali avverranno subito; le restanti saranno invece portate a termine entro la fine dell’anno.

Lavoro, Ama assume: il piano della municipalizzata

Come detto, le nuove assunzioni previste dal piano sono 600 e hanno come fine quello di colmare il dislivello esistente fra la necessità sul territorio e il numero attuale degli operatori. Fattore quest’ultimo che è emerso dal tavolo di confronto avvenuto tra il direttore generale Andrea Bossola, l’amministrazione capitolina rappresentata dal Capo di Gabinetto Albino Ruberti e le rappresentanze sindacali di Cgil Fp, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel.

L’incontro

Durante l’incontro si è parlato, tra le altre cose, del rinnovo dei mezzi e dell’autonomia impiantistica cui dovrebbe arrivare la municipalizzata nei prossimi anni. È prevista inoltre la stesura di un Patto per il Decoro che impegni amministrazione, azienda e sindacati ad attuare tutte le azioni necessarie per fare in modo che il servizio nella Capitale possa raggiungere standard sempre più elevati di pulizia e cura del territorio.

Le assunzioni

Per quel che riguarda specificatamente le assunzioni, esse saranno 385 entro la fine di luglio e altre 270 entro la fine dell’anno. Va però detto che al momento il sito di Ama non è aggiornato rispetto alle nuove assunzioni e le relative posizioni aperte. Pertanto, quando la procedura sarà completata — verosimilmente a breve, visti i tempi stretti — sarà Ama stessa ad aggiornare il portale con tutte le necessarie informazioni.