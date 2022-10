Amazon Prime Day: giochi, smartphone e tutte le offerte di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre in Italia

Pc, smartphone, tablet e molto altro ancora. Tutti pronti per domani per gli Amazon Prime Day! Martedì 11 ottobre 2022 infatti il colosso dell’e-commerce lancerà alcune offerte speciali su tantissimi prodotti. Ma già da oggi è possibile approfittare di alcuni sconti, ecco dunque le principali promozioni disponibili sul sito di Amazon.

Offerte Amazon Prime Day

Ma quali sono i prodotti in promozione? In attesa di svelare le offerte che saranno disponibili domani, Amazon ha già messo in offerta i seguenti prodotti/marchi:

Dispositivi Echo, eero, Ring (fino a -55%)

Elettrodomestici, prodotti per la casa e cucina dei marchi Ecovacs, DeLonghi, Moulinex, iRobot (fino a -30%)

Cura della persona, marchi Oral B, GHD, Braun, Philips (fino -35%)

Pc (Samsung, Lenovo, Acer, LG, Asus fino al 35% in meno)

Qualche altro esempio specifico? Fire Stick con telecomando vocale Alexa 22.99 euro con un ribasso del 43%. Oral B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico a 24.99 euro invece di 49.99 euro. Omino Bianco detersivo 3X2600ml per 156 lavaggi a 18.78.

Tutte le promozioni Amazon in vigore da domani 11 ottobre

Per conoscere tutte le offerte dell’Amazon Prime Day basterà collegarsi sul portale di Amazon nella sezione dedicata e scorrere tra le decine e decine di offerte disponibili. Ricordiamo che per poter beneficiare delle promozioni è necessario essere iscritti al programma Prime.