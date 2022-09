Amazon Prime Video, film e serie tv in uscita a ottobre 2022: il catalogo aggiornato

Dopo un mese di settembre eccezionale, con le prime puntate della serie sul Signore degli Anelli, The ring of power, Prime Video è pronto a fare l’avvio a un ottobre altrettanto eccezionale.

Il servizio streaming Amazon è pronto a diffondere tra i suoi “seguaci” il nuovo catalogo di film e serie tv che verranno proposte per il mese in arrivo.

Film e serie in arrivo:

7 ottobre: Catherine Called Birdy – Una commedia nella quale una ragazza di 14 anni inglese si barcamena per riuscire a evitare tutti i corteggiatori che gli vengono proposti dal padre.

13 ottobre: Backstage – Dietro le quinte – È un dance movie girato a Roma e racconta delle vicende di un gruppo di giovani promettenti che si sfidano a suon di passi di ballo e canzoni per entrare a far parte di un importante spettacolo

21 ottobre: Argentina, 1985 -È tratto dalla vita dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo nella loro ricerca contro la dittatura militare argentina.

28 ottobre: Run Sweetheart Run– Si tratta di un horror movie nel quale la protagonista cerca di tornare a casa dopo aver avuto un violento appuntamento al buio

Le serie tv

7 ottobre: Elected – La vicenda si svolge nel futuro a Rio de Janeiro città che sta andando in banca rotta. In questa situazione emerge la figura di un influencer che decide di candidarsi per scherzo a governatore di Rio e finisce per essere eletto.

21 ottobre: Inverso – The Peripheral – Una serie tv che ha come ambientazione il futuro dove la società ha subito cambiamenti a causa del progresso tecnologico