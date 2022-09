Amazon Prime Video settembre 2022, attesa per Il Signore degli Agnelli: Gli anelli del potere, il catalogo

Amazon Prime Video, le novità in arrivo per il mese di settembre. Tempo di novità e di aggiornamenti per i cataloghi dei principali network di contenuti in streaming e on demand. Per quanto riguarda il colosso dell’e-commerce Amazon anche in questo caso cresce l’attesa per le nuove serie e film che verranno messi a disposizione degli abbonati. Ecco dunque tutte le novità.

Nuove serie tv Amazon Prime settembre 2022

Tra le novità più attese c’è senza dubbio la nuova serie ambientata nell’universo del Signore degli Anelli in arrivo con i primi due episodi il 2 settembre. Dopodiché, sempre tra le novità, sarà la volta di Prisma (21 settembre). A metà mese saranno caricati i primi episodi della quinta stagione di The Grand Tour Presents: A scandi Flick. Il 16 settembre arriva invece “Un affare privato”.

Trama nuova serie il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

La serie è ambientata migliaia di anni prima rispetto ai prequel de Lo Hobbit e porterà i fan in una Terra di Mezzo per certi versi inedita. Alcuni protagonisti saranno noti, altri no, e non mancheranno improbabili eroi impegnati nell’eterna lotta tra il bene e il male.

Trailer

Questo il trailer ufficiale pubblicato da Amazon Prime Video nei giorni scorsi. Appuntamento allora, come detto, per il prossimo 2 settembre con i primi due episodi.

Tutte le uscite e il catalogo di settembre 2022

Di seguito un utile riepilogo con tutte le uscite del mese con le serie tv che verranno aggiunte al catalogo: