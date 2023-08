Arriveranno soldi direttamente sul conto per i nati in questi anni: i beneficiari

Arriveranno soldi ma non a tutti, solo per chi è nato in questi anni. E’ stato previsto un nuovo bonus per i più giovani, ma di cosa si tratta? Ecco le istruzioni dell’Inps.

Soldi in arrivo per i più giovani, al fine di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro e dare loro modo di poter lavorare. Si parla di un nuovo Bonus, il quale è stato pensato per i cosiddetti NEET. Quest’ultimi sono quei giovani che non studiano e che non lavorano e che nel contempo trovano difficoltà a trovare un lavoro.

Purtroppo sono davvero tanti i giovani che non riescono a trovare un lavoro e che di conseguenza fanno davvero fatica a sostenersi da soli, pesando ancora sulla propria famiglia.

Ma vediamo in cosa consiste questo bonus, come richiederlo, chi sono i beneficiari e tanto altro.

Arriveranno soldi sul conto dei nati in questi anni

Il Governo Meloni ormai da quasi un anno al lavoro sta cercando di far fronte a diverse problematiche, aiutando determinate fasce di popolazione che si trovano in difficoltà. Proprio per questo motivo, il Governo ha pensato ad un nuovo bonus, rivolto ai più giovani, per aiutare loro a trovare lavoro, visto che le difficoltà che si incontrano ormai da diversi anni.

Parliamo del Bonus Assunzioni NEET, un bonus pensato per i giovani di età inferiore ai 30 anni. Questo altro non è che un contributo che corrisponderebbe sostanzialmente al 60%n della retribuzione mensile lorda imponibile, in riferimento ai fini previdenziali.

E’ stato previsto dal decreto Lavoro ovviamente convertito in Legge ed entrato in vigore lo scorso mese di luglio, e nello specifico giorno 4. A fornire maggiori chiarimenti è stato poi il decreto ANPAL n.189 del 19 luglio che è stato pubblicato poi sul sito web dell’Agenzia.

L’Inps ha poi fornito altre istruzioni per ottenere tale Bonus, con una circolare n. 68 del 21 luglio 2023. Tale bonus è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che intendono assumere giovani che abbiano meno di 30 anni, i cosiddetti NEET, ovvero che non lavorano e non studiano e non sono impegnati in alcun tipo di corso di formazione.

E’ anche necessario che i giovani siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. A questo programma, possono registrarsi nel dettaglio tutti i giovani di età che va dai 16 ai 29 anni.

A chi spetta

Il bonus NEET spetta per lo più a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o dalla natura dell’imprenditore. Sono compresi anche i datori di lavoro del settore agricolo. Tuttavia, sono esclusi i datori di lavoro domestici.

Tale bonus vale però per tutti coloro che nel secondo semestre 2023, e dunque a partire dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2023 assumano nuovi giovani lavoratori NEET ( non impiegati e non studenti) che risultino precedentemente iscritti al Piano di cui sopra abbiamo parlato.

I lavoratori, nel momento in cui vengono assunti, devono essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi:

non debbano aver compiuto i 30 anni di età, e dunque debbano avere un’età pari a 29 anni e 364 giorni

non debbano risultare lavoratori o inseriti in qualche corso di studio o formazione

occorre la registrazione al Programma operativo nazionale iniziativa Occupazione giovani, ovvero il programma Garanzia Giovani.

I contratti interessati

Questo tipo di agevolazione si applica a determinati tipi di contratti. Bisogna prestare attenzione a questo aspetto, visto che non rientrerebbero nella misura proprio tutti i contratti.Vediamo meglio.

Alla luce delle informazioni fornite anche dall’Inps in quest’ultimo periodo, rientrano i contratti:

a tempo indeterminato

a tempo pieno e tempo parziale

di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Non è previsto questo bonus per i contratti di lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale. Sono anche esclusi i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, ed ancora il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Esclusi ancora i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Come candidarsi? Semplice, basterà accedere ai portali web che sono stati dedicati specificatamente al programma delle varie regioni.