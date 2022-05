Assegno da 5000€ senza Isee dal Governo: si può richiedere da oggi

Il periodo che stiamo vivendo non è facile. Non lo è da un po’ di tempo. Il costo della vita sta diventando sempre più alto e sono tante le persone che, quotidianamente, devono affrontare nuove sfide. Il prezzo delle bollette continua a salire e andare avanti diventa sempre più difficile. Proprio per questo il Governo ha pensato ad alcuni aiuti che potrebbero aiutare tante famiglie. Ecco quali.

Gli aiuti da parte del Governo

Il futuro è sempre più incerto. Inflazione, guerra, crisi, pandemia, epidemie, ambiente. Tutte situazioni che hanno conseguenze non indifferenti. A tal proposito sono stati messi in campo alcuni bonus con l’intento di rivitalizzare gli acquisti così da poter aiutare anche tutti i settori fortemente in crisi. Uno di questi è proprio il settore automobilistico che, data la forte inflazione, ha avuto conseguenze gravissime.

Costruire un auto è sempre più difficile a causa della mancanza dei microchip. Il settore si trova quindi nel mezzo di una crisi nera. A tal proposito sono stati pensati dei buoni di €5000 da destinare, con la speranza che la situazione migliori.

Come richiederlo

Oggi si attiverà la piattaforma in cui si potrà richiedere il bonus. Sono aiuti che riguardano sia l’acquisto di un’auto che di una moto. Sono stati messi a disposizione 650milioni di euro divisi dal 2022 al 2024. In particolare, per le auto che hanno emissioni tra 0 e 20 grammi al chilometro è previsto un bonus di €3000. Al quale si aggiungono €2000 se è compresa la rottamazione di un veicolo di livello inferiore all’Euro 5. Uno dei requisiti più importanti è che poi il prezzo dell’auto sia entro i €35.000.