Aumento prezzi benzina e diesel dal 1 dicembre 2022: cosa cambia

Caro benzina. A partire dal mese di dicembre, il prezzo della benzina subirà un aumento. La motivazione è da ricercare nella riduzione dello ‘sconto’ che nei mesi passati era stato applicato dal governo Draghi. In particolare. le accise sulla benzina passeranno a 578,40 euro fino al 31 dicembre 2022 mentre per il diesel passeranno a 467, 40 euro per mille litri.

Taglio accise benzina, nuova proroga: ecco fino a quando ci sarà lo sconto

Caro benzina, quali novità da dicembre?

Il dato emerge nella bozza del decreto atteso insieme alla Legge di Bilancio. Al suo interno si legge che da dicembre lo sconto sulle accise dei carburanti si riduce da 0,25 euro a 0,15 euro. Alla luce di ciò, il costo della benzina supererà quota 1,8 euro al litro, con picchi anche fino a 1,9 euro a litro. Non va meglio per il gasolio. Anch’ esso infatti vedrà un aumento, sfiorando o persino superando i 2 euro al litro. In merito, il Condacons ritiene tale misura un errore in quanto i suoi effetti andranno a pesare sulle tasche dei cittadini. La riduzione del taglio delle accise provocherà, infatti, un immediato rialzo dei prezzi della benzina e del gasolio di circa 0,12 euro al litro. Ragionando in euro questo taglio, ipotizzando due pieni mensili di carburante, avrà un peso pari a +6,10 euro per un pieno e +146 euro anni.

Le conseguenze

Facile immaginare le conseguenze per i cittadini proprio in un mese, quello di dicembre, dove è risaputo che le spese sono maggiori. Pesa dunque, nell’economia familiare e non solo, l’utilizzo dell’auto ed è forse per questo motivo che nella bozza del decreto è presente anche un aumento del fondo per il decreto Aiuti bis dedicato al trasporto pubblico locale. È tuttavia indubbio che gli effetti della riduzione dello sconto sulla benzina andranno ad influenzare, a far sentire le proprie conseguenze sui consumi dei cittadini.