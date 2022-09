Caro carburante, ennesima proroga sul taglio accise sulla benzina: ecco fino a quando

Taglio sulle accise, via libera del Governo all’ennesima proroga. L’esecutivo, che resterà in carica ancora per pochi giorni, ha deliberato il rinvio della scadenza sul provvedimento che taglia di circa 30 centesimi il prezzo al disturbatore del carburante. La decisione è arrivata nella giornata di ieri.

Tagli accise prorogato fino al 17 ottobre 2022

A firmare il Decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, unitamente al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. La proroga resterà in vigore pertanto fino al prossimo 17 ottobre. Il ribasso, ovvero il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, proseguirà dunque oltre il 5 di ottobre, data in cui era stata fissata la scadenza della precedenza proroga.

Quanto costa oggi fare il pieno

Cosa accadrà dunque al costo della benzina? Come spiegato in questo articolo, oggi abbiamo la benzina attestata attorno ad 1.72 euro al litro contro l’1.82 del gasolio auto. Cioè fare il pieno di diesel può costare, considerando che in realtà la benzina è possibile trovarla anche intorno all’euro e sessantasei centesimi/litro, quasi 20 centesimi in più al litro (qui l’approfondimento sulle cause di questa sorta di ‘paradosso’).

Prezzi in (lento) calo

Qualche buona notizia però c’è. Già nell’ultima rilevazione il Ministero della Transizione Ecologica (dati del 13 settembre riferiti alla settimana dal 5 all’11) ha evidenziato un calo nel prezzo medio del 10% per il diesel rispetto alla rilevazione precedente e del 24% per la benzina.

Ulteriori ribassi dovrebbero registrarsi in queste ore e, se consideriamo la notizia della proroga sul taglio delle accise, la speranza è che il tutto possa tradursi in un significativo calmieramento dei prezzi. Sempre in attesa, chiaramente, di interventi maggiormente strutturali e non solo a carattere temporaneo come il semplice taglio delle accise.

