Taglio accise, c’è l’ennesima proroga: ecco fino a quando e quanto costa oggi la benzina

Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti da parte del Governo. Il provvedimento è scaduto ieri e per questo è stato oggetto di un nuovo (l’ennesimo) prolungamento. In questo modo la riduzione di 25 centesimi sul prezzo alla pompa di benzina e diesel – ma anche GPL e metano – continuerà a restare in vigore malgrado la caduta del Governo Draghi.

Fino a quanto dura la proroga del taglio delle accise

La proroga è stata ratificata ufficialmente con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis. Nel testo è stato disposto il rinvio fino al 20 settembre 2022 del taglio di 25 centesimi sul prezzo del carburante. Un provvedimento che, chiaramente, continua a rimandare il problema – anche se chiaramente rappresenta comunque una boccata d’ossigeno per le famiglie – invece che individuare una soluzione strutturale definitiva contro il caro energia.

⛽ #Carburanti – Prezzi in lieve calo 📅 Proroga taglio delle #accise fino al #20settembre 2022 ✅ Riduzione di 25 centesimi al litro delle accise su benzina, gasolio, gpl e metano ℹ Info e dettagli 👉 https://t.co/vDrzUxrBNf#Luceverde pic.twitter.com/I8z0bncus5 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 22, 2022

Quanto costa la benzina oggi

Ma quanto costa la benzina oggi? L’ultimo report del Ministero (con rilevazione a Ferragosto) indicante la media settimanale dei prezzi al distributore vedeva la benzina attestata a 1.77 al litro e il gasolio a 1.75, mentre invece il GPL a 0.80 centesimi.

Dove costa meno fare il pieno

Guardando la mappa dell’Italia appaiono però profonde differenze a seconda delle Regioni. Al nord ad esempio i prezzi del gasolio restano mediamente più alti, con punte anche superiori a 1.80 al litro, mentre al centro, come nella Provincia di Roma, dove si riesce ad acquistare anche a meno di un euro e settanta al litro.

Vi ricordiamo che per visualizzare la mappa con i distributori più economici è disponibile questo portale messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico oppure utilizzare App di comparazione prezzi disponibili gratuitamente negli store Apple e Android.