Bollette, calano le tariffe con il Decreto Aiuti Bis: si pagherà di meno

Bollette più leggere per gli italiani grazie al pacchetto aiuti varato dal Governo nei giorni scorsi. L’intervento dovrebbe portare a delle riduzioni per ciò che riguarda luce e gas consentendo, di conseguenza, di risparmiare qualcosa. Il Decreto, nelle intenzioni dell’esecutivo, punta a contrastare il caro bolletta degli ultimi mesi.

Cosa prevede il Decreto Aiuti Bis del Governo per le bollette

Il decreto-legge interviene infatti su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti. Alcuni passaggi sono stati poi destinati anche all’emergenza idrica, al sostegno agli enti territoriali, al rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto e al rilancio degli investimenti.

Per quanto concerne i rincari registrati nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

Azzerati oneri di sistema

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Crediti di imposta e riduzione accise

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Clicca e leggi qui tutti i contenuti del Decreto Aiuti BIS