Bonus 550 euro: a chi spetta, requisiti e come fare la domanda. La guida dell’Inps

Un altro bonus da tenere sott’occhio in questo periodo. Parliamo del bonus 550 euro che corrisponde a un’indennità di importo pari, appunto, a 550 euro, ed erogato a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private.

Il tutto, a patto che questi risultino titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. L’agevolazione si aggiunge all’ancora più famoso bonus 200 euro, che di recente ha infiammato i media.

La circolare dell’INPS sul bonus 550 euro

Lo scorso 5 agosto 2022, l’INPS ha comunicato le istruzioni su come fare domanda per il bonus 550 euro. La domanda, per coloro che vogliano accedere la bonus, dovranno essere presentate direttamente attraverso i canali ufficiali dell’INPS. Si tratta ancora di una manovra in fase di strutturazione, quel che è certo è che il fondo è ormai stanziato: ci si aspetta una platea di oltre 50.000 persone, sebbene dal Ministero del Lavoro promettono un allargamento progressivo della stessa.

Come fare richiesta

Per quanto riguarda le modalità di accesso al bonus, i beneficiari dovranno presentare domanda all’INPS attraverso i consueti canali ufficiali, che sono: la via telematica, contattando il servizio di call center o rivolgendosi a enti di patronato. Per le modalità operative specifiche della misura, invece, nei prossimi giorni saranno definite tramite un’altra circolare.

Il bonus nel dettaglio

Ma cos’è nello specifico il nuovo bonus 550 euro? Trattasi di un contributo una tantum che si rivolgerà a coloro che nel corso del 2021 hanno lavorato in un regime di contratto part time verticale ciclico: parliamo cioè di quel tipo di contratto che prevede un impiego del lavoratore soltanto in alcuni giorni, settimane o mesi all’anno.

Chi può usufruirne

Nello specifico, il lavoratore deve esercitare il part time ciclico almeno per sette settimane e non più di venti settimane l’anno, secondo le ultime direttive. Inoltre, non deve avere altri rapporti di lavoro e non deve percepire assegni di trattamento pensionistico o Naspi.

Fondo da 30 milioni di euro

Stando alle ultime dichiarazioni del ministro Orlando, il contributo potrebbe essere presto operativo e attualmente è al lavoro con l’Inps per circoscrivere la più ampia platea di beneficiari possibile. Il fondo istituito ammonta, per il momento, a 30 milioni di euro. Va da sé, quindi, matematicamente parlando che la platea di percettori non potrà superare le 55mila unità.