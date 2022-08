Bonus trasporti 2022: a chi spetta e come funziona

Il Decreto Aiuti Bis stanzia 101 milioni di euro per finanziare il bonus trasporti 2022. Vediamo quali sono le novità introdotte dal provvedimento.

Il bonus trasporti: cos’è?

Il bonus trasporti è stato rifinanziato dal decreto Aiuti bis, che ha aggiunto 101 milioni di euro ai 79 milioni stanziati all’inizio. Una novità importante che farà aumentare il numero di abbonamenti acquistabili con lo sconto.

Il bonus consiste in un voucher che può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento al mezzo pubblico, ma nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario. Per poter accedere al bonus il reddito complessivo del 2021 del beneficiario non deve essere superiore a 35.000 euro. Il buono è valido per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Come fare domanda

La domanda per il bonus trasporti si potrà fare a partire da settembre 2022 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta fatto l’accesso bisognerà autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, indicando nome, cognome e codice fiscale del beneficiario. Nell’istanza verrà richiesto di indicare anche l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e il gestore del servizio di trasporto pubblico.