Bonus tv da 50 euro: ecco a chi spetta, i requisiti e come fare domanda

Dal Decreto Aiuti bis arrivano nuovi fondi per il bonus TV. Saranno stanziati 7,5 milioni di euro per concedere sconti fino a 50 euro a beneficiario sull’acquisto di apparecchi satellitari. ù

Bonus Tv: a chi spetta

La novità proviene dal nuovo decreto aiuti bis, approvato il 4 agosto 2022. Sarà possibile ottenere un bonus TV da 50 euro per l’acquisto di apparecchi di ricezione satellitare. L’accesso però è consentito solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro. Lo sconto potrà raggiungere il massimo di 50 euro a televisore.

Nel decreto Aiuti bis è stata anche prevista e autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze.

Come richiedere il bonus

Lo sconto verrà applicato direttamente dal rivenditore al momento dell’acquisto dell’apparecchio. All’acquirente spetta solamente l’0nere di presentare l’apposito modulo di autodichiarazione, dove dovrà dichiarare: