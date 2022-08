Bonus Bebè e Bonus Scuola fino a 2000€: come richiederlo, importi, requisiti e scadenza

Da quando esiste l’assegno unico universale non ci sono altri particolari bonus per le famiglie e con il carovita tutto diventa più complicato e molte persone non riescono ad arrivare a fine mese. Nonostante ciò, l’assegno unico universale è una misura molto importante perché eroga i soldi in proporzione al numero dei figli ma anche all’isee. Tuttavia per le famiglie con figli a carico ci sono anche degli altri aiuti.

Bonus Scuola

Oggi mandare i figli a scuola è costoso e tanti si sentono in difficoltà. Ma le regioni italiane stanno mettendo in campo dei bonus per la scuola: si tratta di borse di studio pensate per le famiglie a con un Isee ridotto. Queste borse di studio consentono alle famiglie di avere soldi extra per i libri di scuola e per le varie spese scolastiche. Addirittura la regione Lombardia in alcuni casi arriva ad erogare ben 2.000 euro per ogni figlio.

Bonus Bebè

Arriva anche un bonus bebè che vale 2mila euro e in alcuni casi arriva fino a 4mila euro. E’ destinato però solo ad una categoria di lavoratori. Infatti questo bonus è messo a disposizione dell’ente previdenziale dei medici.

Sarà proprio l’ente previdenziale dei medici a mettere a disposizione questi soldi ad ogni dottoressa che diventa mamma o che adotta un bambino nell’arco del 2022. Questo bonus può arrivare fino a 4mila euro se la mamma è una dottoressa che esercita la libera professione.