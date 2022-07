Bonus 2022: tutti gli incentivi di quest’anno. Il vademecum completo

Bonus 2022. La Direzione generale del patronato Enasc-Unsic (600 sedi in Italia e 16 all’estero), con Valentina Del Prete e Walter Recinella, ha individuato i “bonus” in essere per il 2022. Sono trentacinque e l’ultimo, in ordine di tempo, è quello per attenuare i costi per lo psicologo, per il cui inoltro della richiesta c’è tempo fino al 24 ottobre 2022 (ma bisogna avere Isee inferiore a 15mila euro per avere 600 euro).

Tutti i bonus del 2022: eccoli nel dettaglio

Ecco nel dettaglio tutti i bonus per l'anno 2022. Ecco la lista

Bonus affitto giovani

Per giovani tra 20 e 31 anni (da compiere) che vanno a vivere da soli, con un appartamento (o parte di esso) in affitto come abitazione principale, diversa da quella dei genitori. L'agevolazione è del 20% delle spese annue sostenute, fino a 2.000 euro. Oltre all'età, bisogna avere requisiti economici.

Bonus animali domestici

Agevolazione del 19% per le cure mediche. Il limite massimo è di 550 euro, ma esiste una franchigia di 129,11 euro. Il credito si può usare in diminuzione delle tasse da pagare.

Bonus ascensori

Detrazione del 75% sulle spese per la rimozione delle barriere architettoniche nelle case tramite ascensori o montacarichi o per lo smaltimento di impianti già esistenti. Il credito può essere utilizzato in 5 quote, in diminuzione delle tasse.

Bonus assunzione giovani

Fino al 30 giugno 2022, era l'incentivo per i datori di lavoro che hanno assunto giovani fino a 36 anni, con durata di 3 anni per contratto a tempo indeterminato con lavoratori under 36.

Bonus auto

Ecoincentivi all'acquisto di auto elettriche o ibride, rottamando un'auto più inquinante. Fino a 5.000 euro per auto elettriche con emissioni tra 0-20g/Km (3.000 per l'acquisto + 2.000 per eventuale rottamazione); fino a 4.000 euro per l'acquisto di auto ibride plug-in, nella categoria 61-135 g/Km di CO2 (2.000 all'acquisto + 2.000 con rottamazione).

Bonus bancomat

Agevolazione per professionisti e commercianti, fino a 480 euro. Credito d'imposta per l'acquisto, l'affitto e l'uso del Pos. Andava richiesto entro il 30 giugno 2022.

Bonus benzina

Riduzione delle accise sui carburanti, pari a 25 centesimi al litro (più 5 centesimi di Iva) e introduzione di buoni carburante fino a 200 euro esentasse (voucher che le aziende possono distribuire ai dipendenti che si spostano per lavoro).

Bonus caldaia

Detrazione per la sostituzione di un impianto per il riscaldamento della casa. Agevolazioni: 110% se si sostituisce la caldaia in contemporanea con un intervento trainante di ristrutturazione; 65% cambiando l'impianto con uno di classe A o a maggiore efficienza; 50% per una caldaia di classe A, senza valvole.

Bonus condizionatori

Per chi acquista (o sostituisce) un condizionatore nuovo a pompa di calore, ottenendo un efficientamento energetico in casa: detrazione del 50% o del 65% sulla spesa. Il credito è utilizzabile in diminuzione delle tasse da pagare. In alternativa è possibile fruire dello sconto in fattura.

Bonus cultura

500 euro per studenti di 18 anni (nati nel 2003) tramite registrazione sulla piattaforma 18App, per chi possiede i requisiti previsti. È nominativo, si può usare nei negozi aderenti e su Amazon.

Bonus docenti

Da settembre 2022, bonus di 500 euro nella carta del docente per acquistare libri, riviste, corsi, biglietti per teatri e cinema, musei, eventi culturali, ecc.

Bonus donne disoccupate

Sgravio contributivo fino a 6.000 euro per datori di lavoro che assumono lavoratrici senza occupazione da almeno 12 mesi. La durata del beneficio varia da 12 (per contratti a tempo determinato) a 18 mesi (per indeterminati).

Bonus 200 euro

Una tantum introdotto con il decreto Aiuti 2022, per contrastare il caro vita. Spetta a pensionati e lavoratori dipendenti e autonomi. Previsto il bonus colf e badanti, anche per i disoccupati percettori di reddito di cittadinanza. Ne hanno diritto se con reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021. L'aiuto a luglio 2022 in busta paga per i dipendenti privati (da scaricare il modulo di autodichiarazione). Per i dipendenti pubblici e i pensionati non serve l'autocertificazione.

Bonus elettrodomestici

Per l'acquisto di frigoriferi, congelatori, forni e altro, per arredare casa oggetto di ristrutturazione. Agevolazione del 50% fino a 10.000 euro.

Bonus facciate

Per le riqualificazioni delle case. La legge di Bilancio 2022 ha rinnovato l'incentivo, ma con percentuale inferiore: ora è al 60% delle spese per i lavori (era al 90% nel 2021).

Bonus figli e famiglia

Le famiglie con figli fino ai 21 anni possono richiedere all'Inps l'assegno unico. L'importo dipende dall'Isee familiare: 175 euro mensili a figlio per Isee fino a 15.000 euro; da 175 a 51 euro per Isee da 15.001 a 40.000 euro; 50 euro mensili, oltre i 40.000 euro. Maggiorazioni in base al numero di figli e alla condizione lavorativa dei genitori.

Bonus idrico

Fino a 1.000 euro per la ristrutturazione di bagni, in particolare per la sostituzione di sanitari e rubinetti, a patto che comporti la riduzione del flusso di acqua utilizzata. Domanda, nel 2022, sulla piattaforma Sogei.

Bonus infissi

Detrazione fiscale del 50%, fino a massimo 60.000 euro. L'agevolazione può essere usata in diminuzione delle tasse da pagare o tramite sconto in fattura da parte dell'impresa che svolge l'intervento.

Bonus internet

Voucher per la digitalizzazione rivolto a imprese e partite Iva. Fino a 2.500 euro per chi sottoscrive abbonamenti ad internet veloce. Si può richiedere fino al 15 dicembre 2022 agli operatori accreditati.

Bonus matrimonio

Per le imprese che organizzano matrimoni e hanno registrato perdite.

Bonus Mobili

Detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili destinati ad abitazioni oggetto di ristrutturazione. Tetto massimo della spesa sceso da 16.000 a 10.000 euro.

Bonus nido

Permette alle famiglie con redditi bassi di coprire parte del pagamento della retta. L'incentivo non rientra nel nuovo assegno unico per i figli.

Bonus patente

Contributo del 50% (fino a 1.000 euro) sulle spese per prendere la patente. Per giovani fino a 35 anni; percettori del reddito di cittadinanza o di disoccupazione. Riconosciuto fino al 30 giugno 2022.

Bonus prima casa under 36

Per giovani che hanno acquistato una "prima casa" entro il 30 giugno 2022: esenzione dell'imposta di registro catastale; riconoscimento di un credito d'imposta per un importo pari all'Iva versata (dov'è previsto).

Bonus psicologo

Fino a 600 euro per uno psicologo per curare i disagi, certificati da un medico, causati dalle conseguenze della pandemia. Spetta senza limiti di età, se con Isee fino a 50.000 euro. Importo crescente al decrescere del reddito. Dal 25 luglio è possibile presentare domanda sul sito dell'Inps (o tramite call center).

Bonus ritrutturazione

Detrazioni per interventi che non rientrano nel Superbonus. Percentuale solitamente del 75%, ma dipende dal tipo di lavoro.

Bonus scooter elettrici

Contributo del 40% fino a 4.000 euro con rottamazione (del 30%, fino a 3.000 euro, senza). Va richiesto dalla concessionaria su ecobonus.mise.gov.it e spetta all'acquirente come sconto sul prezzo di acquisto.

Bonus sociale

Per nuclei familiari con Isee basso c'è lo sconto applicato direttamente sulla bolletta di luce e gas. Si riceve in automatico, ma solo per famiglie con Isee aggiornato. La riduzione è applicata anche in nuclei con un soggetto in gravi condizioni di salute che necessita di apparecchiature mediche o con reddito di cittadinanza.

Bonus sud

Fino al 30 giugno 2022, era lo sgravio del 30% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

Bonus tende da sole

Detrazione del 50% fino a 60.000 euro sul prezzo d'acquisto e posa in opera di schermature solari interne o esterne. Vale anche per zanzariere.

Bonus trasporto pubblico

Fino a 60 euro per studenti e lavoratori che si spostano usando i mezzi pubblici. Serve un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021.

Bonus tv

Per l'acquisto di televisori o decoder. Sconto applicato dal fornitore sul prezzo di acquisto.

Bonus verde

Pari al 36% delle spese per la sistemazione del verde di casa. Bonus utilizzabile fino al 2024. Il limite della spesa è di 5.000 euro per interventi su terrazze, giardini, balcone, fioriere, recinzioni e altro.

Sismabonus

Per l'acquisto di immobili in zone di rischio sismico, per i lavori di adeguamento. Dà diritto a ricevere il Superbonus 110%. Requisiti: l'atto di acquisto dell'immobile andava stipulato entro il 30 giugno 2022; il tetto di spesa per gli interventi è di 96.000 euro.

Superbonus 110

Prorogato per tutto il 2022, per ogni tipologia di abitazione. Non ci sono limiti Isee per i lavori che riguardano le villette unifamiliari. Per i condomini la proroga è fino al 2023.