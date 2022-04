Bonus animali domestici 2022: importi, requisiti, come si richiede

Dopo Bonus Vista, Bonus Spesa e Bollette, Bonus sociale, ecco che arriva il Bonus animali domestici 2022. L’agevolazione è pensata per i padroni di gatti, cani, o qualsiasi altro animale domestico. Consiste in alcune detrazioni fiscali, quindi ad esempio per le spese veterinarie, che sono possibili solo ad alcune condizioni. Vediamo quali.

A chi spetta il Bonus animali domestici

La detrazione fiscale stabilita dal bonus, può essere ottenuta in sede di dichiarazione dei redditi. I destinatari di questa agevolazione sono tutti coloro che hanno un animale domestico in casa. L’obiettivo è quello di poter aiutare la cura degli amici a quattro zampe, alleggerendo le spese veterinarie o l’acquisto dei medicinali.

In particolare, il bonus spetta per chi ha animali:

domestici per compagnia

per compagnia detenuti legalmente destinati alla pratica sportiva

Il “bonus cani e gatti” può essere ottenuto per: