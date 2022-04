Bonus Vista (occhiali e visite oculistiche): detrazioni anche nel 730

Arriva il Bonus Vista per occhiali e visite oculistiche per il modello 730/2022. Anche senza prescrizione o con pagamento in contanti si ha diritto a uno sconto IRPEF del 19% nelle spese sostenute. Questo è possibile a specifiche condizioni. Vediamo quali sono le istruzioni da seguire e tutti i dettagli relativi al Bonus.

Leggi anche: Bonus Zanzariere 2022: come richiedere le detrazioni

Bonus Vista, come funziona

Nel Bonus Vista è compresa anche la detrazione per gli occhiali da vista e per le visite oculistiche, sono compresi anche i costi delle montature e delle lenti a contatto. Questi possono esseri inseriti, senza problemi, nel modello 730/2022. Vengono considerate anche le spese mediche e sanitarie. In aggiunta, a determinate condizioni, il Bonus può essere richiesto anche senza prescrizione medica.

Da due anni fa è in vigore l’obbligo sulla tracciabilità per beneficiare degli sconti IREPF del 19%. (Gli occhiali da vista e alcune visite oculistiche sono eccezioni). La normativa esclude dal vincolo dei pagamenti tracciabili:

dispositivi medici

prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

acquisto di medicinali

prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche

La compilazione e l’invio del modello 730/2022 deve essere fatta entro il 30 Settembre.