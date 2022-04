Bonus Zanzariere 2022: come richiedere le detrazioni

Torna il Bonus Zanzariere 2022 con alcune novità. L’Agenzia delle Entrate non considera più le zanzariere come schermatura solare uniche ma devono essere richieste per gli immobili già esistenti. Solamente in questo modo si potrà rientrare nell’Ecobonus al 50%. Vediamo come ottenere la detrazione fiscale e quali sono i requisiti richiesti.

Come ottenere la detrazione fiscale per il Bonus Zanzariere 2022

Per ottenere il bonus per le zanzariere a schermatura solare, è necessario che queste abbiano il marchio CE e siano fissate all’edificio. Non possono essere assolutamente smontabili e per questo motivo si dovranno installare soprattutto nelle vetrate esposte al sole. Devono poi essere regolabili verso le radiazioni solari cosicché si possa limitare l’uso di climatizzatori e condizionatori.

Un altro requisito importante è il valore Gtot complessivo che sarebbe il totale dell’energia solare presente tra la zanzariera e la vetrata, (non può andare oltre 0,35). Il bonus, essendo valido solo per gli immobili già esistenti, non può essere richiesto per quelli ancora in costruzione.

Come si può fruire della detrazione

L’importo totale detraibile equivale a 60mila euro che viene suddiviso in dieci rate da pagare nei dieci anni successivi. La detrazione sarebbe non altro che uno sconto delle imposte Irpef o Ires del 50% della spesa. All’interno del Bonus vengono prese in considerazione anche l’installazione e la rimozione dei sistemi già esistenti.