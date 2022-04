Superbonus 110%: cosa cambia con i nuovi massimali

Superbonus 110%, a partire dallo scorso 15 aprile sono entrati in vigore i nuovi massimali di costo relativi agli interventi agevolabili. In ottemperanza al Decreto Prezzi, il provvedimento prevede un aumento pari almeno al 20% , come risposta all’inflazione e al rincaro delle materie prime.

Leggi anche: Super Bonus 110%: da ora valido anche per le auto d’epoca

Superbonus 110%: i nuovi massimali di costo

Chi usufruisce dell’agevolazione dovrà attenersi ai valori massimi stabiliti dal decreto prezzi secondo una delle seguenti modalità: sconto in fattura, cessione del credito oppure detrazione Irpef. Dunque, cosa è cambiato con l’introduzione dei nuovi massimali?

Tutti i nuovi massimali in vigore dal 15 aprile 2022 sono i seguenti: