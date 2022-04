Super Bonus 110%: da ora valido anche per le auto d’epoca

Super Bonus. C’è una svolta importante nell’ambito del famosissimo SuperBonus 110%: ora si potrà impiegare anche in riferimento alle auto d’epoca. Si, avete capito proprio bene! La misura continuerà a seguire la logica dell’efficientamento energetico che da sempre la contraddistingue, ma ora potrà essere applicata anche per auto immatricolate più di 30 anni fa e che rientrano nella speciale categoria.

Superbonus: ora anche per le auto con 30 anni dalla prima immatricolazione

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona l’agevolazione e a quali interventi si riferisce precisamente. Anzitutto, come già anticipato, il bonus potrà essere richiesto per e auto con più di 30 anni dalla prima immatricolazione. Come spiegato anche dal Sottosegretario ai beni immobili di interesse storico, Gianfranco Totano, il bonus per le auto potrà essere utilizzato tramite cessione del credito da parte di società assicurative o da parte di enti terzi.

Leggi anche: Superbonus, ipotesi proroga anche per le case singole fino al 2023

Interventi ”trainanti”: cosa sono?

A monte di tutto, sarà necessario avere un progetto firmato da un meccanico di fiducia e, come per il caso delle case, sarà necessario aver fatto dei lavori trainati, ovvero lavori in grado di sbloccare agevolazioni successive. Ma quali sono questi lavori Per trainanti si considerano interventi importanti e fondamentali per il veicolo, che vanno ad incidere pesantemente sulla condizione di tutta la vettura. Questi, sono:

Sostituzione del motore termico con altri (elettrico compatibile con la ricarica Supercharger di Tesla);

Eliminazione gli interni in finta pelle (tessuto sky) e sostituiti con ecopelle riciclata;

Sostituzione dei parabrezza, finestrini e lunotto con doppi vetri omologati;

Installazione di lampade a led al posto delle lampadine ad incandescenza.

Agevolazioni corollarie: riverniciatura e pannelli solari

In caso di attuazione di tali lavori ed erogazione dell’incentivo, allora sarà possibile accedere ad agevolazioni per molti altri interventi successivi e corollari. Come ad esempio la riverniciatura, la sostituzione degli pneumatici e anche l’installazione di un pannello solare sul tettuccio.