Bonus Bollette per disagio fisico: agevolazioni per queste apparecchiature

Bonus Bollette. Un particolare tipo di agevolazione riconosciuto, nello specifico, ai soggetti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali e che pertanto, oltre ai malanni di salute sono costretti a subire anche quelli in bolletta, a causa dell’elevato dispendio di energia elettrica da parte delle apparecchiature. Il bonus bollette, inoltre, è anche cumulabile con il bonus bollette ordinario. Non ci rimane che vedere nello specifico come funziona il bonus in questione.

Un bonus per coloro che hanno bisogno di macchinari salvavita

A poter fare richiesta per il bonus, sono sia i clienti domestici affetti da grave malattia che i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, cioè che abbisogna di apparecchi elettrici per il mantenimento in vita. L’importo equivalente verrà scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione ma suddiviso nei 12 mesi successiva alla richiesta.

Le peculiarità dell’agevolazione sull’energia elettrica

Ovviamente, l’ammontare dell’agevolazione dipenderà direttamente dal consumo annuo dei macchinari in questione. Differentemente dal bonus bollette ordinario, poi, il quale scatta automaticamente dopo la presentazione ISEE 2022, in questo caso c’è bisogno di un’apposita domanda a parte, che si dovrà presentare presso il proprio Comune o presso i CAF abilitati.

I macchinari previsti dalla misura

Ecco qui, invece, l’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita consentite per richiedere il bonus bollette di cui stiamo parlando: