Bonus bollette luce e gas: ecco quanto su può risparmiare

Bonus Bollette. Ancora un incentivo per poter fronteggiare la crisi energetica di questi tempi non proprio felici. Nello specifico un bonus che incrementa il sussidio sociale per sostenere gli incrementi in bolletta: uno sconto per le utenze di luce e gas pensato per le famiglie in difficoltà o con un disagio fisico.

Incrementano i sussidi sulla bollette luce e gas

Un ulteriore sostegno possibile grazie alle ultime manovre del governo che, come noto, con i decreti detti ”Energia” e ”Ucraina 2” sta procrastinando e gonfiando ulteriormente il potenziamento degli assegni per alleggerire l’impatto degli aumenti. Impatto avutosi soprattutto sui prezzi di elettricità e gas.

Ampliamento dei fruitori e della fascia Isee

Ora, la fascia Isee per l’accesso va da 8.265 a 12mila euro, mentre resta immutata la soglia dei 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Il risultato di questa modifica è che sono diventate oltre 3 milioni le famiglie che accedono al bonus elettrico e oltre 2 milioni i nuclei che possono usufruire del bonus gas. Proprio in questi giorni, infatti, l’Arera ha pubblicato la delibera contenente l’aggiornamento degli importi sia per i fruitori dello sconto in bolletta della luce, sia per chi beneficia dell’agevolazione per la fattura del gas.

La regola dell’automatismo e l’accredito del bonus in bolletta

Per tutti i beneficiari, sia i vecchi sia i nuovi utenti individuati con l’innalzamento delle soglie ISEE, vale la regola dell’automatismo: gli aventi diritto, troveranno il bonus direttamente accreditato in bolletta, semplicemente effettuando la richiesta ISEE. Resta, invece, necessaria la compilazione del modulo di richiesta per le riduzioni da disagio fisico.