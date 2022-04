Bonus Luce e Gas: cos’è, importi, a chi spetta, requisiti, come richiederlo

Buone notizie per le famiglie italiane perché da oggi, venerdì 1 aprile, e fino al 31 dicembre, milioni di loro potranno accedere al bonus sconto in bolletta per luce e gas. Una misura fondamentale, soprattutto ora che gli aumenti sono all’ordine del giorno, e le difficoltà economiche ci sono (e non poco). Un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INPS, inserita nell’ultimo decreto legge messo a punto dal Governo.

Come ottenere lo sconto in bolletta per luce e gas

La novità è che la platea di beneficiari è stata ampliata e ora la soglia ISEE, per tutti coloro che possono usufruire dello sconto, è stata innalzata fino a 12.000 euro. Ma come fare per ottenere il bonus? Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il procedimento è molto semplice perché bastano davvero ‘poche mosse’. O meglio, pochi click sul web.

“Il processo di accesso al Bonus è automatico , perché basato sul Sistema Informativo Integrato nazionale

, perché basato sul Sarà sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e ottenere così un’ attestazione ISEE

e ottenere così un’ La Dichiarazione può essere presentata in autonomia direttamente online, sul sito ufficiale dell’INPS (accedendo alla propria area personale MyINPS e utilizzando il servizio apposito “ISEE precompilato”) oppure sfruttando il supporto attivo di un CAF qualsiasi (Centro Assistenza Fiscale)

(accedendo alla propria area personale MyINPS e utilizzando il servizio apposito “ISEE precompilato”) oppure sfruttando il supporto attivo di un qualsiasi (Centro Assistenza Fiscale) INPS stessa, una volta acquisita la Dichiarazione selezionerà automaticamente le famiglie che potranno accedere allo sconto in bolletta (sulla base del loro ISEE) e trasmetterà i dati all’Acquirente unico , ente che collabora con ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

, ente che collabora con ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Tramite il proprio portale digitale SII, Acquirente unico comunicherà poi i dati degli utenti direttamente agli enti erogatori dell’energia elettrica o gas, che autonomamente e in maniera automatica applicheranno lo sconto in bolletta alle famiglie che ne avranno diritto”.

Quali sono i requisiti

Il bonus luce e gas, come già annunciato, si traduce in uno sconto, che viene applicato direttamente in bolletta. I beneficiari, però, devono rispettare dei requisiti, ecco quali e chi può fare domanda:

Tutti i nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro

Nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro

percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

malati gravi che devono utilizzare delle apparecchiature salvavita.

Gli importi

Ma vediamo nel dettaglio gli importi del bonus luce e gas che va dai 128 euro annui ai 177. O meglio, per la luce, 128 euro per una famiglia con 1 o 2 componenti, 151 euro per un nucleo familiare fino a 4 componenti e 177 per una famiglia con più di 4 componenti. Il bonus gas, invece, varia a seconda della zona climatica e dell’utilizzo che se ne fa: l’importo va dai 67 euro annui ai 245.