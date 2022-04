Caro bollette: ecco i bonus per le imprese validi nel 2022

Il caro bollette registrato nel corso delle ultime settimane a seguito della delicata situazione internazionale fa sentire i suoi effetti non solo sui privati cittadini ma anche sulle imprese. Per venire incontro alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a quelle che fanno largo uso di gas naturale il decreto bollette ha introdotto tutta una serie di agevolazioni.

Caro bollette: a chi si rivolgono i bonus e come beneficiarne

Il decreto bollette prevede due crediti di imposta a favore delle imprese. Uno si rivolge alle aziende che fanno ampio uso di energia elettrica mentre l’altro è rivolto alle industrie che che necessità di grandi quantità di gas naturale.

Per accedere alla prima tipologia di agevolazioni le imprese devono aver subito un incremento del costo per kwt superiore al 30% nel confronto tra la media del primo trimestre del 2022 e quella dello stesso periodo riferita però al 2019. La media deve essere calcolata al netto delle imposte e della presenza di eventuali sussidi; devono inoltre esser presi in considerazione anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dalle imprese stesse.

Se l’azienda rientra in questi requisiti il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per l’energia usata ed acquistata nel secondo trimestre del 2022.

Le agevolazioni per le imprese che necessitano di gas naturale

Il discorso invece è un po’ diverso le le industrie che necessitano per la loro produzione di ingenti quantità di gas naturale. Per questa tipologia di aziende il decreto ha previsto un credito di imposta pari al 15% della spesa relativa al gas consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Analogamente alle imprese energetiche anche queste realtà devono aver subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio del gas nel confronto tra il secondo trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.

Infine, va ricordato che per poter beneficiare degli aiuti le imprese devono aver consumato nel primo trimestre del 2022 una quantità di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato nell’articolo 3, comma 1, del decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.