Bonus TV- Decoder per vedere la TV in HD: quando scade, come ottenerlo

Bonus TV: che novità ci sono in arrivo? Quanto tempo resta? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo. Partiamo con il dire che la deadline per i programmi tv è fissata a gennaio 2023: da questa data non sarà più possibile vedere le trasmissioni a meno che non si abbia una TV di nuova generazione o un apposito decoder. Ma vediamo insieme altre informazioni.

Bonus TV: ecco come ottenerlo

Spesso sono necessari i decoder DVB-T2, che si trovano anche a qualche decina di euro e hanno un connettore HDMI che consente di collegarli ai televisori. Ci sono, però, anche apparecchi con la presa SCAT, Ethernet o con il connettore USB che consento di riprodurre tutti i vari file che si trovano su vari supporti esterni. Ricordiamo, però, che è possibile usufruire di un Bonus TV: questo può essere richiesto entro il 31 dicembre 2022. I requisiti sono che l’ISEE dei nuclei familiari non superi i 20 mila euro ed è erogato con la modalità di sconto da applicare direttamente dal venditore. Si parla di uno sconto di 30 euro o anche totale, nel caso il prezzo dell’articolo sia inferiore.

