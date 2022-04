Bonus baby sitter: come si richiede, importi, requisiti

Bonus baby sitter: si tratta di un sussidio introdotto per aiutare i genitori durante la pandemia a causa delle sospensioni delle attività didattiche e dei vari servizi a causa del Covid. In verità tale bonus già era stato provato prima dell’emergenza pandemica, ma è stato realmente usato proprio durante questo periodo. Scopriamo alcune informazioni al riguardo.

Bonus baby sitter: chi può usufruirne

I destinatari del bonus sono i tutori di ragazzi al di sotto dei 12 anni e che abbiano le seguenti caratteristiche:

Iscritti in via esclusiva alla gestione separata;

dipendenti del settore privato;

autonomi iscritti all’Inps;

medici;

autonomi iscritti alle casse professionali (leggi: Avvocati e Covid 19: anche per loro il bonus baby sitting);

infermieri;

tecnici di radiologia medica;

tecnici di laboratorio biomedico;

operatori sociosanitari;

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Limiti

Ma tale sussidio può essere applicato anche per i servizi prestati da familiari, basta che non siano residenti nello stesso nucleo familiare. Il limite dei 12 anni, però, non è valido qualora i minori abbiano una grave disabilità accertata. Non solo: per poter ottenere il bonus l’altro genitore non deve usufruire di altre forme di sostegno come Cigo, Naspi, indennità di mobilità; non deve inoltre essere disoccupato o non lavorare.

Come ottenerlo

Il massimo che si può avere con il bonus baby sitting è 1.200 euro. Tale bonus può essere richiesto anche per più minori, ma, in ogni caso, non potrà superare questo massimo (a parte per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato: in questo caso il massimo è di 2mila euro). Il pagamento arriva tramite il libretto di famiglia ed è erogato dall’INPS: per questo motivo è necessario che chi lo riceve si registri sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nella sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali – Libretto Famiglia). Una volta che l’ente eroga la cifra bisogna appropriarsene entro 15 giorni. Sempre sul sito dell’INPs va inoltrata la domanda per ottenere il bonus.

Bonus baby sitter: cosa cambia nel 2021

Nel 2021 c’è un cambiamento: Il bonus spetta a chi ha figli minori di 14 anni e che abbiano i seguenti requisiti:

lavoratori autonomi;

lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

parte del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali de numero dei beneficiari;

lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Cosa riconosce il decreto? La possibilità di ottenere un’indennità del 50% della retribuzione a causa dell’astensione dal lavoro, uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting con un limite massimo complessivo di 100 euro alla settimana, per figli che sono costretti a stare a casa causa Covid. Tale misuro può essere ottenuta solo se l’altro genitore non ha altre tutele o congedo indennizzato del 50% di retribuzione.