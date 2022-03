Bonus famiglia, quali sono: ecco tutti i bonus per genitori e figli

Bonus famiglia: finalmente questo mese arriva il nuovo assegno unico nel quale verranno raccolti la maggior parte dei bonus per la famiglia. Molti, però, non rientro in questa agevolazione e trattano altri ambiti: dagli asili nido agli handicap, senza dimenticare l’ormai famoso bonus cultura. Si parla di diverse cifre messe a disposizione dei nuclei familiari con minori a carico. Vediamo insieme ciò che c’è da sapere al riguardo.

Bonus nido

Il primo bonus di cui andiamo a parlare è il bonus nido: si tratta di un’agevolazione che non rientra nell’assegno unico universale. Possono usufruire di tale bonus quelle famiglie in cui vi è un bimbo con meno di tre anni (nato, adottato o affidato è indifferente). In cosa consiste questo bonus? In alcune somme di denaro che andranno utilizzate per pagare le spese di iscrizioni all’asilo nido o a un’altra qualsiasi istruzione casalinga. A quanto ammonta? Non c’è una quota fissa, è decisa attraverso l’ISEE minorenni: se non presentato di otterrà il minimo.

Bonus famiglia: ecco altre agevolazioni

Ma non c’è solo questo bonus, un’altra agevolazione riguarda chi ha figli con handicap certificato oltre il 60%. La domanda va presentata all’INPS dal 1° febbraio fino al 31 marzo e sarà valida per l’anno 2022 e 2023. Non va scordato il bonus cultura, la 18App. Lo possono richiedere tutti coloro che compiranno 18 anni nel 2022: comporta un bonus di 500 euro che si può spendere in tutti gli ambiti culturali.

