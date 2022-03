Bonus psicologo 2022 per consulenza psicologica online e via Skype? Tutte le spese ammesse

Bonus psicologo. Era stato bocciato dalla Legge di Bilancio 2022, le motivazioni? Mancanza di risorse. Ora, però, viene riproposto e approvato attraverso il decreto Milleproroghe. Tra le varie domande che si stanno accavallando negli ultimi giorni in merito al sussidio psicologico, una in particolare: è possibile usufruire il voucher per pagare le sedute di psicoterapia anche online, tramite skype?

Bonus Psicologo 2022

Rispondiamo da subito, senza mezzi termini: si, è possibile, ma non solo! In questi casi ci sarà anche un doppio vantaggio dal punto di vista strettamente economico come vedremo successivamente nell’articolo. Ma scopriamo anzitutto di cosa si tratta nello specifico e quali sono i requisiti per poter accedere al bonus in questione.

Come funziona

Si tratta, in sintesi, di un contributo pensato per gli italiani che, dopo due anni di pandemia, hanno difficoltà a riprende la loro normale vita: stress, ansia e depressione sono incrementati nel nostro Paese, complici sicuramente i due anni di pandemia che hanno flagellato senza sosta la popolazione e le reclusioni coatte adottate. Il contributo, ricordiamolo, non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Doppio vantaggio

Certo, per molteplici ragioni, chi necessita di uno psicologo può avere difficoltà a spostarsi fisicamente e quindi recarsi di persona allo studio dello specialista. Pensiamo, ad esempio, a chi si sposta per lavoro oppure viaggia spesso in questo periodo di emergenza sanitaria. Oppure ancora, chi deve subire le quarantene.

Sedute a distanza

In tali casi, è dunque possibile effettuare le sessioni di psicoterapia anche online, tramite skype, sfruttando counque il bonus psicologo. Doppio vantaggio: le sedute a distanza costano di meno e in più le agevolazioni coprono anche questo servizio a distanza. Dunque, vale assolutamente la pena richiederlo non appena possibile.