Bonus psicologo 2022: requisiti, importo, a chi spetta e come fare domanda

Bonus psicologo. Arriva finalmente anche l’incentivo pensato dal Governo per combattere lo stress, l’ansia e la depressione degli italiani a seguito degli anni di pandemia che hanno flagellato il nostro Paese. Le conseguenze psicologiche, oltre che economiche, sono state tantissimi: per questo ora la manovra vuole incentivare le cure in tal senso.

Bonus psicologo, finalmente approvato

Dopo la tanto criticata esclusione all’ultimo dalla Manovra 2022, l’agevolazione è prevista in un emendamento al decreto Milleproroghe. I cittadini ora potranno avvalersi di un incentivo per poter usufruire di cure e trattamenti psicologici necessari alla ripresa dell’equilibrio psico-emotivo. Vediamo insieme tutti i dettagli del bonus e chi può accedervi e in quale modalità.

Il fondo a disposizione

Introdotto per la prima volta con il decreto Sostegni bis, ecco che il bonus psicologo in questione prevedeva l’istituzione di un fondo apposito, di circa 10 milioni di euro per l’anno 2021. Il tutto per promuovere il benessere e la salute delle persone colpite dai due anni di pandemia. Tale fondo, poi, era stato riconfermato nella bozza della Legge di Bilancio 2022.

Requisiti e importi

Nello specifico, il bonus potrà essere richiesto da tutti i cittadini italiani, previa prescrizione media e diagnosi specifica del disagio da curare. Tenendo in considerazione, però, l’ISEE che non dovrà superare i 50.000 euro. L’importo massimo erogato a tal fine sarà di 600 euro, e verrà riconosciuto per pagare le sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo.