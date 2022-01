Arriva anche nella Regione Lazio il bonus psicologo 2022. Alla misura, pensata per alleviare le sofferenze psicologiche causate dalla pandemia, sono stati destinati 2,5 milioni di euro. Rivolta a persone e famiglie psicologicamente fragili, l’agevolazione potrà essere utilizzata in tutte le strutture pubbliche della regione Lazio.

Bonus psicologo 2022, cos’è

Molto semplicemente, il bonus psicologo è un voucher destinato alle persone psicologicamente fragili per aiutarle a superare le sofferenze causate da questi due anni di pandemia. L’aiuto, previsto dalla Giunta regionale, è destinato a giovani e alle famiglie con un reddito medio basso e potra essere utlizzato presso la rete sanitaria pubblica regionale. La misura sarà soggetta sia a criteri sociali sia a limiti di Isee. Come detto, essa servirà per alleviare i disturbi mentali acuiti dalla pandemia. Tuttavia, al momento le categorie che potranno accedere al bonus non sono state chiarite con precisione. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Come richiedere l’agevolazione

Analogamente per quanto detto sulle categorie che potranno usufruire dell’agevolazione, anche le modalità attraverso le quali poterla richedere non sono ancora state rese note. Nel corso dei prossimi mesi mesi verranno infatti definite anche quest’ultime. L’allarme sulla salute mentale durante il periodo pandemico è un tema del quale si è sentito molto parlare nelle ultime settimane, infatti l’idea di istituire un bonus psicologo si è diffusa anche in altre regioni italiane.