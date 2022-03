Bonus Musica 2022: cos’è, a chi spetta, importo e come richiederlo

Bonus musica. Un tempo la musica rappresentava una delle quattro arti liberali, insieme a matematica, filosofia e retorica, indispensabili all’adeguato sviluppo cognitivo dei ragazzi e delle ragazze. Ora, questa vecchia e sana abitudine diventa un po’ più accessibile a tutti, grazie al bonus musica prorogato anche per il prossimo anno.

Cos’è e come funziona

Non sarà necessaria alcuna domanda per poter accedere all’agevolazione in questione: di fatto, le spese sostenute dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, supportate da necessaria documentazione. Per quanto riguarda, invece, il 730, ci sarà invece uno spazio dedicato.

La proroga

Si, perché anche per l’anno 2022 è stato prorogato il bonus musica, l’agevolazione pensata dal Governo per agevolare l’apprendimento e l’educazione musicale per i più piccoli. La misura in questione nasce proprio con lo scopo di sostenere il contrasto alla povertà educativa minorile, ed è indirizzata proprio alle famiglie con reddito basso che vogliono favorire la musica per i loro figli minorenni.

Requisiti per il bonus musica 2022

Quest’anno, però, il bonus viene pensato sotto forma di detrazione fiscale, da applicare alle tasse che vengono pagate tramite dichiarazione dei redditi. La detrazione in questione sarà pari al 19% delle spese effettuate, fino ad un massimo di 1.000 euro. Il bonus potrà essere richiesto per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni iscritti a:

conservatori;

scuole di musica riconosciute dalla Pubblica Amministrazione;

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

bande;

cori.

Requisito importante, essenziale per poter accedere alla agevolazione come anticipato, è quello economico: per accedere all’agevolazione, pertanto, bisogna possedere un ISEE inferiore ai 36.000 euro.